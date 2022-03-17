"Мариуполь нуждается не в мотивирующих картинках в соцсетях, а в реальной помощи! Мариуполю нужна деблокада!", - Андрей Билецкий обратился ко всему миру. ВИДЕО

Основатель полка "Азов" Андрей Билецкий обратился к мариупольцам, защитникам Мариуполя, ко всему миру.

Видео-обращение первого командира "Азова" появилось в телеграм-канале полка, информирует Цензор.НЕТ

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"Это обращение к мариупольцам, защитникам Мариуполя и ко всему миру! Мариуполь - это город, который не покорился России в 2014 году, который 8 лет был символом светлого украинского Донбасса, светлого и прекрасного украинского Донбасса, в противоположность российскому мордору.

Сейчас Мариуполь за это уничтожают. Защитники Мариуполя сражаются не на грани, а за гранью человеческих возможностей. Азовцы, морские пехотинцы, Национальная гвардия Украины, многие другие подразделения творят чудеса. Фактически 3000 бойцов приковали сейчас к себе 14-тысячную российскую группировку. Они сковали своими действиями более 10% всех оккупационных сил России в Украине. Это - настоящие герои на уровне 300 спартанцев или козаков, прикрывавших козацкую армию в битве под Берестечком.

Но сейчас город уничтожается. Оно уже не на грани, а за гранью гуманитарной катастрофы. У россиян нет ни представления о человечности, ни понимания, что такое правила ведения войны. Уничтожаются школы, уничтожаются больницы, уничтожаются детские сады. Дети погибают из-за нехватки воды в городе.

Мариуполю сейчас не нужны бодрые брифинги или оптимистичные картинки в Фейсбуке и Инстаграмме. Мариуполю нужна деблокада! Надо спасти украинских героев, нужно спасти украинский город, нужно разблокировать Мариуполь!

Каждый день ко мне обращаются сотни и сотни друзей из совершенно разных боевых подразделений. Все говорят одно и то же, и я передаю это своим братьям-"азовцам", каждому защитнику Мариуполя: "Каждый день, выходя на боевую работу, мы думаем о вас, мы равняемся на вас, мы работаем по врагу ради вас! Вся армия готова идти на деблокаду. Ждем приказа".

Сегодня Мариуполь удерживает оборону за пределами человеческих возможностей. Город нуждается не в мотивирующих картинках в соцсетях, а в реальной помощи Город нуждается не в мотивирующих картинках в соцсетях, а в реальной помощи", - говорит Билецкий в обращении.

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