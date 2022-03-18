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Первая попытка обмена была неудачной: возили более семи часов с мешком на голове, затем вернули обратно в камеру, - мэр Мелитополя Федоров. ВИДЕО

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Освобожденный из плена российских агрессоров мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что обменять его пробовали дважды.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Настоящее время", передает Цензор.НЕТ.

"Это была вторая попытка обмена. Первая попытка обмена была неудачной, она проходила в понедельник, меня возили более семи часов в машине, после чего сообщили о том, что обмен не произойдет. Вернули обратно в камеру… Это довольно тяжелое испытание, когда семь часов тебя возят с мешком на голове, не понимая, где, куда, те лица, которые тебя возят, ты им совершенно не доверяешь. Еще сутки, полтора суток я находился в камере", – сказал Федоров.

Вторая попытка обмена, по его словам, "также была достаточно сложной", но успешной.

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Федоров сообщил, что в плену его не избивали, однако было давление психологическое.

"Когда от меня нужно было что-то получить, иногда пять, шесть, семь военных вокруг меня было с оружием. Они меня руками не трогали, но поверьте, что семь людей с находящимся рядом оружием достаточно, чтобы убедительно доказать свою позицию Или в соседней камере кого-то пытали – и было слышно те крики, которые точно психологически давят так, что это совершенно точно сравнимо с давлением, пыткой... Поэтому все эти шесть дней были достаточно тяжелы", – рассказал городской голова.

Федоров уточнил, что удерживали его в СИЗО в Мелитополе. Он считает, что только благодаря огласке и большому вниманию ситуации вокруг него ему удалось уцелеть.

"Сейчас я нахожусь в Киеве, сегодня (17 марта. - Ред.) я встречался с Президентом Зеленским, после этого мы обсудили всю текущую ситуацию, перспективы развития ситуации, и уже завтра я буду на территории Запорожской области. Есть определенный план действий, который я по поручению Президента должен выполнять", – сказал Федоров.

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Отец Солдата



    @uspenovka19632

    ·
    6 ч



    @ZelenskyyUa
    Нагородити мера,який здав місто ворогу-це ницність,на тлі жертовності інших мерів та захисників Маріуполя.А перед цим-голову ДонОВЦА,бункерного Пашу.Про відкати до ОПУ,мер Мелітополю встиг розповісти ворогу на допитах.Ви йому ще посаду в Києаі дайте,в Самобороні...

  • Rostyslav Komarnytsky
    Катували когось за стіною, а орден дали Фьодорову. 🤔 Якщо двічі на обмін возили, то обміняли явно не на 9 строковиків. Цікаво, кого кацапам насправді віддали? Яку сволоч?
  • Rostyslav Komarnytsky
    Пи.Си. Я не з Мелітополя, тому не можу давати оцінку діям мера. Я просто висловлюю свою думку щодо неоднозначності цієї ситуації, коли в полоні ворога знаходиться не один мер, а ще декілька, навіть військовий пілот і відомий волонтер, яких точно катують, а обмінюють саме цього і цим займається цілий голова ОП особисто, та ще й міняють на непропорційно великий обмінний фонд. Потім нагороджують бойовим орденом, який не вручали навіть нашим військовим, які реально життям ризикують, а дехто і віддає це життя за Україну. Що це таке? Як це пояснити? Чим ця людина так заслужила перед Україною?
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