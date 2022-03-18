Войска РФ обстреляли ракетами район Львовского аэропорта, - Садовый. ВИДЕО
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Ситуация на месте уточняется.
Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"Рашистские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта. Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В зданиях нашего АТП-1 повреждены окна. Ситуация на месте уточняется и будет опубликована впоследствии. Будьте осторожны, следуйте указаниям при воздушном тревоге и не распространяйте фото с места обстрелов", - сообщил мэр.