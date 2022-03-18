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Когда принимается решение о снабжении оружием, в этот момент его часть уже пересекает границу, - Маркарова. ВIДЕО

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Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала о минимальном интервале между принятием решения о поставке оружия американской стороной и самими поставками.

По ее словам, в тот момент, когда решение становится публичным, часть оружия уже пересекает границу. Об этом она рассказала в интервью для "Голоса Америки", передает Цензор.НЕТ.

"Я не буду раскрывать то, чего не нужно знать нашему врагу. Но когда принимаются определенные решения, и они становятся публичными, в этот момент некоторые вещи уже пересекают границу. Поэтому, на самом деле, это параллельный процесс", - отметила она.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Навіщо триндіти ?
    І дня не можуть без піару.
  • Перехватчик
    Профессор Талк


    @SergejTalk

    ·
    7 ч



    Английская разведка утверждает, что российских солдат и офицеров сильно угнетают огромные человеческие потери и это очень подрывает их моральный дух. Ну, что касается морали, то она у них и до наступления на Украину не особенно наблюдалась. А дух - да, дух из них выбивает ВСУ.
  • Gyro
    Макаровна, помовч про логістику((
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