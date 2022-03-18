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Обстрел Киева: 1 человек погиб, 19 ранены, в том числе 4 детей. ВИДЕО+ФОТО

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Оккупанты обстреляли Подольский район Киева.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает атаковать столицу. Утром жилой квартал в Подольском районе обстрелян... Один человек погиб, 19 пострадали, из них четверо детей", - говорится в сообщении мэра в телеграм-канале в пятницу.

В сообщении отмечается, что повреждены шесть жилых домов, детсад и школа.

На месте продолжают работу спасатели и медики.

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Обстрел Киева: 1 человек погиб, 19 ранены, в том числе 4 детей 01
Обстрел Киева: 1 человек погиб, 19 ранены, в том числе 4 детей 02
Обстрел Киева: 1 человек погиб, 19 ранены, в том числе 4 детей 03

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Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    по мнению господина Шольца эта людина тварина, которая выпустила эту ракету(снаряд) или хрен там что, совершенно не виновата, а виноват только путлер, он самый плохой,... но тогда эта людина тварина должна была отказаться выполнять приказ своего фюрера..., а иначе они заодно...
  • Микола Мазуренко
    Щольца треба сюди привезти і показати що тут роблять його московські хазяйва.
  • Юрий Новак
    Теробороні передати, СБУ того хмиря ще захищати буде.
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