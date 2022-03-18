Обстрел Киева: 1 человек погиб, 19 ранены, в том числе 4 детей. ВИДЕО+ФОТО
14 75816
Оккупанты обстреляли Подольский район Киева.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает атаковать столицу. Утром жилой квартал в Подольском районе обстрелян... Один человек погиб, 19 пострадали, из них четверо детей", - говорится в сообщении мэра в телеграм-канале в пятницу.
В сообщении отмечается, что повреждены шесть жилых домов, детсад и школа.
На месте продолжают работу спасатели и медики.
Читайте также: Враг обстрелял квартал в Подольском районе Киева, - КГГА