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"Антифриз - яд": Украинские военные обнаружили брошенную САУ оккупанта с табличкой-напоминанием "для самой "синей" армии мира". ВИДЕО

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В Николаевской области украинские военные нашли брошенную самоходную артиллерийскую установку МСТА-С с полным боекомплектом, которую бросили российские оккупанты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

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"Еще один трофей. Брошенная российскими оккупантами САУ, с табличкой-напоминанием для "воинов" самой "синей" армии мира - "Антифриз - яд"", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Віталій Байрактар
  • Ksenia VB
    Жванецкий знал.
    - Не хотим хорошо жить! Никто не заставит нас хорошо жить! Не подсовывайте нам собственность! Хотим жить без имущества и работать без зарплаты! Пусть за всю жизнь мы накопили шестнадцать рублей и детям ничего не завещаем, кроме рецептов, мы отстаиваем свой гибельный путь и рвем каждого, кто хочет вытащить нас из капкана!
    - Не трожь! - И лижем стальные прутья. - Не подходи, не лечи! Оставь как было! Нам нравится как было, когда ничего не было, ибо что-то было. Нас куда-то вели. Мы помним. Мы были в форме. Мы входили в другие страны. Нас боялись. Мы помним. Нас кто-то кормил. Не досыта, но как раз, чтоб мы входили в другие страны. Мы помним. Нас кто-то одевал. Зябко, но как раз, чтоб нас боялись. Наши бабы в желтых жилетах таскали опоки, мы у мартена в черных очках... Помним и никому не дадим забыть.
    Умных, образованных, очкастых - вон из страны, со смаком, одного за другим. Пока все не станут одинаковыми взъерошенными, подозрительными. При виде врача - оскал желтых зубов: «Не трожь!»
    Подыхаем в тряпье на нарах: «Не трожь!» - и последний пар изо рта.
    Копаемся в помоях, проклиная друг друга: «Как лечат, суки! Как строят, гады! Как кормят, падлы!»
    Один толчок земли - и нету наших городов.
    А не трожь!
    Наш способ!
    Всего жалко, кроме жизни. Наш способ!
    Посреди забора схватил инфаркт. Не докрасил. Наш способ!
    Лопата дороже! Держи зубами провода!
    Все дороже жизни.
    И приучили себя. Умираем, но не отдаем. Ни цепь, ни миску, ни государственную собачью будку!
    Это наш путь! И мы на нем лежим, рыча и завывая, в стороне от всего человечества.
    Михаил Жванецкий
  • Aleksey NotBad
    Кацап всегда остаётся кацапом
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