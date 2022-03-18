Россия национализирует завод Volkswagen и переназовет автомобиль в "Буратино", - депутат Госдумы РФ Толстой. ВИДЕО

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире программы издания "Комсомольская правда" предложил ряд изменений касательно национализации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

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"Так будет с автомобильными предприятиями, которые локализованы на территории России в случае, если их иностранные собственники сделают какой-то шаг из страны. Да, они будут национализированы, будут выпускать те же "Фольксвагены", но мы назовем их как-то иначе, я не знаю, "Буратино". И поедем", - сказал Толстой.

Напомним, крупнейший европейский автостроитель Volkswagen Group останавливает производство на своих российских заводах и прекращает экспорт в Россию. Это решение касается и подразделений концерна, включая Skoda, Porsche. Производственные площадки в Калуге и Нижнем Новгороде будут остановлены.

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В общей сложности работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались почти 200 компаний.