"Херсонская народная республика? Хер вам!", - репортаж из освобожденного от оккупантов села Посад-Покровское в Херсонской области. ВИДЕО

Украинские воины выгнали российских оккупантов из села Посад-Покровское, что на полпути от Николаева до Херсона и является первым населенным пунктом Херсонщины.