"Херсонская народная республика? Хер вам!", - репортаж из освобожденного от оккупантов села Посад-Покровское в Херсонской области. ВИДЕО
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Украинские воины выгнали российских оккупантов из села Посад-Покровское, что на полпути от Николаева до Херсона и является первым населенным пунктом Херсонщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, село уволили бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.
Репортаж об освободившемся селе подготовил нардеп Алексей Гончаренко и опубликовал его на своей странице в соцсети.
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