Оккупанты обращаются к гадалкам и обматываются георгиевскими лентами, как оберегами, потому что боятся ВСУ, - СБУ. ВИДЕО
Об этом свидетельствует очередной перехваченный СБУ разговор оккупанта, передает Цензор.НЕТ.
"Попроси, чтобы она что-то сделала, нас здесь минами закидывают, меня чуть не убило сегодня 2 раза", - так, один из оккупантов под Харьковом звонит по телефону своей матери в РФ и просит ее о помощи от знакомой гадалки. Умоляет провести специальный обряд, чтобы его не затронули украинские снаряды.
"В окопах сидим, нам прям в окопы уже залетает. Это жесть! Они с каждым днем все точнее и точнее бьют", - жалуется оккупант на отличную работу ВСУ.
В ответ мать напоминает, чтобы "для защиты" захватчик не забывал класть георгиевскую ленту в карман. А он уверяет, что обмотал лентами полностью. Но без обряда – никуда.
"Мы обращаемся к российским захватчикам и их родственникам: не надо делать обрядов на выживание. Лучше убирайтесь прочь из Украины – так сохраните свою жизнь. Потому как останетесь на нашей земле, вас ждет только один обряд – похоронный. Слава Украине!", - уверены в Службе безопасности Украины.