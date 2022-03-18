Оккупанты обращаются к гадалкам и обматываются георгиевскими лентами, как оберегами, потому что боятся ВСУ, - СБУ. ВИДЕО

Российские военные уже не верят в свои технику и оружие и, чтобы выжить в Украине, обращаются к шаманам и гадалкам.

Об этом свидетельствует очередной перехваченный СБУ разговор оккупанта, передает Цензор.НЕТ.

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"Попроси, чтобы она что-то сделала, нас здесь минами закидывают, меня чуть не убило сегодня 2 раза", - так, один из оккупантов под Харьковом звонит по телефону своей матери в РФ и просит ее о помощи от знакомой гадалки. Умоляет провести специальный обряд, чтобы его не затронули украинские снаряды.

"В окопах сидим, нам прям в окопы уже залетает. Это жесть! Они с каждым днем все точнее и точнее бьют", - жалуется оккупант на отличную работу ВСУ.

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В ответ мать напоминает, чтобы "для защиты" захватчик не забывал класть георгиевскую ленту в карман. А он уверяет, что обмотал лентами полностью. Но без обряда – никуда.

"Мы обращаемся к российским захватчикам и их родственникам: не надо делать обрядов на выживание. Лучше убирайтесь прочь из Украины – так сохраните свою жизнь. Потому как останетесь на нашей земле, вас ждет только один обряд – похоронный. Слава Украине!", - уверены в Службе безопасности Украины.