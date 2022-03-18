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"Кадыровцы" сбежали с поля боя и покинули исправную технику, оружие и боеприпасы. ВИДЕО

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"Кадыровцы" скрылись с поля боя и покинули исправную технику, оружие и боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут на странице одного из подразделений ВСУ и публикуют фрагмент видеозаписи, на которой начинается бой с оккупантами, техника которых обозначена латинской буквой "V".

"В результате позорного бегства с поля боя кадыровских супергероев украинские защитники получили очередную партию трофейной техники и вооружения. Во время ее осмотра установлено, что состояние и комплектность вооружения и военной техники отвечает нашим имеющимся потребностям", - пишут авторы в комментарии к записи.

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Топ комментарии

  • 1sarmat
    Овец эвакуировать успели?
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Віталій Байрактар
    что же вы дон - такие сыкуны- дон дон дон?
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