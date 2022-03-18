"Кадыровцы" сбежали с поля боя и покинули исправную технику, оружие и боеприпасы. ВИДЕО
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"Кадыровцы" скрылись с поля боя и покинули исправную технику, оружие и боеприпасы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут на странице одного из подразделений ВСУ и публикуют фрагмент видеозаписи, на которой начинается бой с оккупантами, техника которых обозначена латинской буквой "V".
"В результате позорного бегства с поля боя кадыровских супергероев украинские защитники получили очередную партию трофейной техники и вооружения. Во время ее осмотра установлено, что состояние и комплектность вооружения и военной техники отвечает нашим имеющимся потребностям", - пишут авторы в комментарии к записи.