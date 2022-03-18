Новости Видео • Война

Атакуя нас, оккупанты уничтожат все достижения российского общества за 25 лет и вернутся в "лихие 90-е", - Зеленский. ВИДЕО

4 52521
Оккупанты не перестают сжигать свое национальное богатство в войне против Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного обращения к украинскому народу, передает Цензор.НЕТ.

"Я уверен, что, атакуя нас, оккупанты уничтожат все, чего российское общество достигло за прошедшие 25 лет. И вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься, - в "лихие 90-е". Только уже без свободы", - заметил глава государства .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном: Настроены совместно усиливать антивоенную коалицию

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЛАПАТНІКІ НАВСЄГДА ВЄРНУЦЦА К ЛАПТЯМ...
  • A San
    вони повертаються в 1937
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости