На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту. ФОТОрепортаж
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Сегодня, 18 марта, в центре Киева на Софийской площади выложили герб Украины из цветов в честь женщин, приближающих победу Украины над российскими захватчиками.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Акцию посвятили женщинам, помогающим фронту.
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После акции волонтеры развезут эти цветы в больницы и госпитали, на полевые кухни и в швейные мастерские, чтобы поддержать украинок, помогающих армии.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ