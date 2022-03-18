"Остановите Путина!": после матча Бундеслиги на поле выбежали юные болельщики с плакатом в поддержку Украины. ВИДЕО
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На футбольных стадионах продолжаются акции с призывом приостановить фашистский режим.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Во время одного из матчей Бундеслиги состоялся невероятный перформанс. После победы франкфуртского "Айнтрахта" на поле выбежали молодые болельщики с плакатом в поддержку Украины.
Стюарды поначалу хотели выдворить мальчиков, но те под защитой футболистов показали свое обращение к стадиону. Арена встретила отважный поступок овациями.