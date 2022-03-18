Россия бросила в бой в Изюме учебные подразделения, потерпевшие поражение: частично уничтожены, частично взяты в плен, частично рассеяны, - Арестович. ВИДЕО

Россия бросила в бой в городе Изюм на Харьковщине учебные подразделения, потерпевшие поражение.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил во время брифинга, транслировавшегося в Телеграме ОП, передает Цензор.НЕТ.

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В частности, он отметил, что в эти и предыдущие сутки происходит укрепление противника на позициях, которые он занимает, попытки пополнить материальные запасы, малые тактические действия на улучшение своих позиций, которые своевременно останавливаются Вооруженными силами Украины.

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"Это касается направлений Киева, Сум, Чернигова, Харькова, зоны ООС и Мариуполя, направления Херсона и Николаева остаются основными направлениями усилий противника, хотя и там активных действий не велось, кроме города Изюм, где россияне бросили в бой учебные подразделения вооруженных сил Российской Федерации, которые потерпели поражение: частично уничтожены, частично взяты в плен, частично рассеяны", – отметил Арестович.

Он добавил, что в истории военного дела, когда бросают курсантов, представителей школы младших специалистов на основные направления – это означает "почти разгром".

Арестович добавил, что руководство страны, сил обороны и Вооруженных сил Украины контролирует ситуацию на фронтах российско-украинской войны и военно-политическую обстановку вокруг Украины.