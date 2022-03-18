"Мы 15 дней живем в подвале. Воды и еды почти нет. Готовим на огне. Между обстрелами", - жители Мариуполя. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором жители Мариуполя рассказывают о своем существовании в заблокированном городе. Телеканал ДонетчинаTV. ДTV

Как сообщает Цензор.НЕТ, опубликовано оно на странице телеканала Донетчина TV в соцсети.

Первые кадры – человек копает землю лопатой.

"Люди выкапывают, если это можно так назвать, могилу для своей 5-летней дочери", - говорит мужчина за кадром.

Далее на записи разрушенияе в окрестных домах, сгоревшие при обстреле автомобили и пустые магазины.

"Подъезды превратились в склады для дров, бумаги для растопки мангалов, костров – для приготовления пищи" – рассказывает автор видео.

На огне обычно готовят суп. Жители говорят, что за сутки удается поесть один-два раза – все зависит от интенсивности обстрелов.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли девятиэтажку, магазин и админздание в Авдеевке: Погибли два человека, трое получили ранения. ФОТОрепортаж