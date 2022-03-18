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"Мы 15 дней живем в подвале. Воды и еды почти нет. Готовим на огне. Между обстрелами", - жители Мариуполя. ВИДЕО

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В сети опубликовано видео, на котором жители Мариуполя рассказывают о своем существовании в заблокированном городе. Телеканал ДонетчинаTV. ДTV

Как сообщает Цензор.НЕТ, опубликовано оно на странице телеканала Донетчина TV в соцсети.

Первые кадры – человек копает землю лопатой.

"Люди выкапывают, если это можно так назвать, могилу для своей 5-летней дочери", - говорит мужчина за кадром.

Далее на записи разрушенияе в окрестных домах, сгоревшие при обстреле автомобили и пустые магазины.

"Подъезды превратились в склады для дров, бумаги для растопки мангалов, костров – для приготовления пищи" – рассказывает автор видео.

На огне обычно готовят суп. Жители говорят, что за сутки удается поесть один-два раза – все зависит от интенсивности обстрелов.

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Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    за сбитый боинг с 298 пассажирами мир не может определиться с виной и виноватыми уже 8 лет..., сколько понадобиться лет, чтобы покарать виновных в этих жутких преступлениях, путлера и его терорристов-исполнителей, я не знаю и боюсь об этом думать, потому что без ответа на этот вопрос нет смысла в справедливости...
  • сатаниэль лорд
    это гарнизон-он обороняется до последнего(как с древних времен заведено)-честь и слава солдатам
    А насчет вашей подоплеки в вопросе-так чего ж кацапня не сражалась с всу на луггандонии в первые дни?Потому что там укрепления эшелонированные и войска обстрелянные , хорошо обученные и вооружены-вот и полезли сразу в охваты через мирные города
  • morbius2014
    Прориватися голим полем щоб артилерія та літаки накрили? Та ви геній! В Іловайську уже проривалися.
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