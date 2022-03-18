Новости Видео • Агрессия России против Украины, Война

Мариуполь продолжает быть украинским городом. Борьба продолжается! - полк "Азов". ВИДЕО

30 71086
Оккупанты сравнивают Мариуполь с землей. По городу постоянно работает вражеская авиация и артиллерия. Однако защитники города держат оборону, ежедневно уничтожая вражескую технику и живую силу. Необходимо подкрепление и деблокада города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении сказал заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь, друг Калина

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мариуполь нужно деблокировать и закрыть над ним небо", - Жорин

"В городе продолжаются уличные бои. Вражеская авиация и артиллерия работает без остановки. Город сравнивают с землей. Орки расстреливают тех, кто был связан с армией, берут людей в заложники. В Мариуполе продолжают разбирать завалы в драматическом театре. Количество тех, кто погиб от циничного преступления РФ, до сих пор неизвестно. Оборонители города продолжают борьбу, мужественно держат оборону. В том числе воюют трофейным оружием.

Мы ждем прихода основных сил и деблокады города. Ежесуточно украинскими военными уничтожается десяток бронетехники и много живой силы противника. Я хочу, чтобы вся Украина гордилась героической борьбой защитников города, рассказывали это по всему миру", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы 15 дней живем в подвале. Воды и еды почти нет. Готовим на огне. Между обстрелами", - жители Мариуполя. ВИДЕО

Паламарь отметил, что Мариуполь нужен Путину для того, чтобы показать слабость нашего государства, сделать сухопутный коридор в Крым. Также он заявил, что Мариуполь нужен Путину для того, чтобы скрыть количество жертв среди гражданского населения, "ведь то, что вам говорят, значительно отличается от реальности".

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Планшет Студента
    Маріуполь був, є і буде українським!
  • Роман Шевченко 08ca72a5
    Давайте згадаємо, що путін говорив в тій промові, де він обгрунтовував війну проти України.
    Він говорив, що, якщо Україна вступить в НАТО, то:
    В Україні поставлять натівські ракети.
    В Україні є аеродроми поруч з росією, і з цих аеродромів НАТО зможе здіснювати вильоти своєю авіацією на територію росії.
    З України нато засобами радіо-локації зможе відстежувати всю територію росії.
    І це, нібито, загрожує безпеці росії.
    -----------------------------------------------------
    Давайте тоді подивимось зі сторони України.
    В росії стоять ракети, які вона може використовувати проти України (і використовує).
    В росії є аеродроми поруч з Україною, з яких може здійснюватись (і здіснюється) виліт російської авіації проти України.
    росія поряд з Україною засобами радіо-локації відстежує територію України.
    Це все загроза безпеці України!
    Хай росія від цього всього відмовиться.
  • СТАС ЧОРНИЙ
    Ну вже немає сил слухати і дивитись інфу про Маріуполь. Хіба командувач не бачить як там ТЯЖКО,майже другий ДАП,чогось хочеться ВІРИТИ,що щось придумають з допомогою. Там найтяжче,там не воїни,там КІБОРГИ!!! Молюсь за цих ВОЇНІВ!!!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости