Мариуполь продолжает быть украинским городом. Борьба продолжается! - полк "Азов". ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении сказал заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь, друг Калина
"В городе продолжаются уличные бои. Вражеская авиация и артиллерия работает без остановки. Город сравнивают с землей. Орки расстреливают тех, кто был связан с армией, берут людей в заложники. В Мариуполе продолжают разбирать завалы в драматическом театре. Количество тех, кто погиб от циничного преступления РФ, до сих пор неизвестно. Оборонители города продолжают борьбу, мужественно держат оборону. В том числе воюют трофейным оружием.
Мы ждем прихода основных сил и деблокады города. Ежесуточно украинскими военными уничтожается десяток бронетехники и много живой силы противника. Я хочу, чтобы вся Украина гордилась героической борьбой защитников города, рассказывали это по всему миру", - сказал он.
Паламарь отметил, что Мариуполь нужен Путину для того, чтобы показать слабость нашего государства, сделать сухопутный коридор в Крым. Также он заявил, что Мариуполь нужен Путину для того, чтобы скрыть количество жертв среди гражданского населения, "ведь то, что вам говорят, значительно отличается от реальности".