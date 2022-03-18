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Российские оккупанты обстрелами уничтожают металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. ВИДЕО

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Российские оккупанты уничтожают металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом в фейсбуке сообщила Ирина Антонюк, передает Цензор.НЕТ.

"Русские фашисты уничтожают завод "Азовсталь" в Мариуполе. Мир молчит.

"Азовсталь" является вторым комбинатом по объему производства стали в Украине после "Арселор Миттал Кривой Рог" и является собственностью донецкой финансово-экономической группы System Capital Management, Рината Ахметова, - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • PREDATOR PREDATOR
    А був би Ахметов розумний, то профінансував би ппо і ракетну програму і цього би не було.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    жаль тех кто там работал и кормил семьи. не гудка. с него началось все в 2014
  • Перехватчик
    Вашингтонский Обком


    @_Fashington

    ·
    1 ч



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