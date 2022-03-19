Израиль передаст Украине бронированные кареты скорой помощи. ВИДЕО
10 20348
Национальная служба экстренной медицинской помощи Израиля передаст Украине четыре бронированных кареты скорой помощи.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, Израиль уже доставил эти машины в Польшу. Их будут использовать для эвакуации раненых из наиболее опасных зон.
Также Израиль отправляет в Молдову своих русско-и украиноязычных парамедиков. Они должны оказывать медицинскую помощь украинцам на границе. Кроме того, израильские медики создадут полевой госпиталь в Польше.