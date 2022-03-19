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Израиль передаст Украине бронированные кареты скорой помощи. ВИДЕО

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Национальная служба экстренной медицинской помощи Израиля передаст Украине четыре бронированных кареты скорой помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, Израиль уже доставил эти машины в Польшу. Их будут использовать для эвакуации раненых из наиболее опасных зон.

Также Израиль отправляет в Молдову своих русско-и украиноязычных парамедиков. Они должны оказывать медицинскую помощь украинцам на границе. Кроме того, израильские медики создадут полевой госпиталь в Польше.

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Топ комментарии

  • Bob Fayn
    Литовцы дарят свои внедорожники для нужд теробороны Украины, при том не пустые а набитые гуманитарко
  • krot_lub
    Орді безпілотними, а нам швидкі. Дивіться не переплутайте!!
  • Микола Папізже
    Хитрожопість 80 рівня. 4 автомобіля, це менше ніж 4 джавеліна по грошах. Зате, який піар буде, якщо їхні, розмальовані рекламою Ізраїлю автомобілі, будуть мелькати в зоні бойових дій.
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