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Глава Николаевской ОГА Ким снова на связи. ВИДЕО

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Глава Николаевской ОГА целый день не выходил на связь. Чиновник записал новое видео и объяснил, что произошло.

"Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, который ежедневно регулярно в течение дня информировал местных жителей о ходе ситуации в регионе, 18 марта не выходил на связь и не записал ни одного видео", - сообщает ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Утром, 19 марта, руководитель области опубликовал видеообращение, заявив, что все у него хорошо, он готовится к работе.

Подходящее видео он распространил в Telegram.

Ким рассказал, что отдохнул и решил прогуляться перед работой.

"Доброе утро, мы из Украины. Прогуливаюсь, сейчас приеду на работу... Все хорошо, сейчас будем", – сказал он.

Днем раньше вместо привычного видео Ким просто написал в Telegram: "Все ок немного занят".

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Топ комментарии

  • Office Den Haag
    Jaroslav Lisevich

    March 17 at 5:48 PM ·

    Справжні Герої України.
    І не тому, що #яневтік, а тому що зрозуміли свою відповідальність перед Україною і її народом. Вони не з'являються часто на телебаченні, зате роблять свою роботу так, як знають і вміють, як справжні патріоти, як справжні воїни, як віддані сини України.
    Ми, українці, віримо нашим військовим, віримо в нашу перемогу!
  • Vova Vladimir
    кім,- це сама страшна зброя для параші,- він їх вбиває своїм оптімизмом
  • Simeon Kukushkin 189be33b
    Чому військові продовжують спати в казармах, які знає кожна собака в місті??? Невже складно розділити, розмістити їх по хатам???
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