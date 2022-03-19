Глава Николаевской ОГА Ким снова на связи. ВИДЕО

Глава Николаевской ОГА целый день не выходил на связь. Чиновник записал новое видео и объяснил, что произошло.

"Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, который ежедневно регулярно в течение дня информировал местных жителей о ходе ситуации в регионе, 18 марта не выходил на связь и не записал ни одного видео", - сообщает ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Утром, 19 марта, руководитель области опубликовал видеообращение, заявив, что все у него хорошо, он готовится к работе.

Подходящее видео он распространил в Telegram.

Ким рассказал, что отдохнул и решил прогуляться перед работой.

"Доброе утро, мы из Украины. Прогуливаюсь, сейчас приеду на работу... Все хорошо, сейчас будем", – сказал он.

Днем раньше вместо привычного видео Ким просто написал в Telegram: "Все ок немного занят".

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