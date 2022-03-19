Сегодня в Украине должны заработать 10 гуманитарных коридоров, - Верещук. ВИДЕО
Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день согласовано 10 гуманитарных коридоров:
Донецкая область. Из Мариуполя в город Запорожье. Выехала автоколонна автобусов для перевозки мариупольцев из Бердянска в Запорожье. Также в автобусы сегодня добавляются фуры с продуктами для мариупольцев в Бердянске.
Киевская область. Из села Бервица в Бровары. Из села Бервица люди должны самостоятельно выйти к мосту в Мокреце, перейти реку Трубимш в сторону улицы Совхозная. Там их будут ждать автобусы. Бервица – Мокрец – Заворичи – Калита – Семиполки – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары.
Из города Буча в поселок Белогородка (Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Гореничи – Белогородка).
Из поселка Богдановка в город Бровары (Богдановка – Новобогдановка – Рудня – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары). Автобусы для эвакуации будут отправлены в 10:00 из города Бровары. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населённых пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.
Из города Бородянка в Белую Церковь (Бородянка – Песковка – Белая Криница – Кочерив – Брусилов – Фастов – Белая Церковь).
Луганская область. Из города Лисичанск в город Бахмут, города Северодонецк – в Бахмут, из города Рубежное – в Бахмут, из города Попасная в город Бахмут. В эти города планируется доставка гуманитарных грузов. Продукты и медикаменты, а также автобусы для эвакуации людей.
Херсонская область. Планируется доставить 14 фур гуманитарной помощи в Херсон", - рассказала Верещук.