Сегодня в Украине должны заработать 10 гуманитарных коридоров, - Верещук. ВИДЕО

Сегодня, 19 марта, в Украине должны заработать 10 гуманитарных коридоров.

Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

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"На сегодняшний день согласовано 10 гуманитарных коридоров:

Донецкая область. Из Мариуполя в город Запорожье. Выехала автоколонна автобусов для перевозки мариупольцев из Бердянска в Запорожье. Также в автобусы сегодня добавляются фуры с продуктами для мариупольцев в Бердянске.

Киевская область. Из села Бервица в Бровары. Из села Бервица люди должны самостоятельно выйти к мосту в Мокреце, перейти реку Трубимш в сторону улицы Совхозная. Там их будут ждать автобусы. Бервица – Мокрец – Заворичи – Калита – Семиполки – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары.

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Из города Буча в поселок Белогородка (Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Гореничи – Белогородка).

Из поселка Богдановка в город Бровары (Богдановка – Новобогдановка – Рудня – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары). Автобусы для эвакуации будут отправлены в 10:00 из города Бровары. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населённых пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.

Из города Бородянка в Белую Церковь (Бородянка – Песковка – Белая Криница – Кочерив – Брусилов – Фастов – Белая Церковь).

Луганская область. Из города Лисичанск в город Бахмут, города Северодонецк – в Бахмут, из города Рубежное – в Бахмут, из города Попасная в город Бахмут. В эти города планируется доставка гуманитарных грузов. Продукты и медикаменты, а также автобусы для эвакуации людей.

Херсонская область. Планируется доставить 14 фур гуманитарной помощи в Херсон", - рассказала Верещук.