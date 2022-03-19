"Орки подло ударили ракетой по спящим нашим солдатам. Продолжается спасательная операция", - глава Николаевской ОВА Ким. ВИДЕО

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по спящим украинским военным в Николаевской области. В настоящее время идет спасательная операция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

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"Вчера орки подло ракетой ударили по спящим нашим солдатам. Продолжается спасательная операция до сих пор. Не хочу об этом говорить, поскольку жду официальных данных от ВСУ", - отметил он.

Ким добавил, что в целом ситуация в области спокойна. Украинские военные зачищают деревни и отодвигают противника на линии фронта.

"Комментировать тоже сильно не хочу, потому что тактика с человеческими потерями – не наша тактика, мы аккуратно двигаемся. Орки – это катастрофа! Выезжают, стреляют по селам испуганные. Из автомата расстреляли гуся", – добавил глава области.

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