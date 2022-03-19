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В Черниговской области местные жители нашли оставленную врагом технику и передали ее военным. ВИДЕО

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На Черниговщине оккупанты покинули боеспособную технику, чтобы не попасть под обстрел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вооружение нашли местные жители, сейчас эта техника уже служит на пользу Украины.

На видео, которое сняли мужчины, нашедшие технику, можно заметить по крайней мере две бронемашины – БМП и МТЛБ. Во время съемки местные в шутку жалуются на то, что в Украине резко упала цена металлолома.

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Топ комментарии

  • Bob Fayn
  • olele
    ...А ви думали, що Україна так просто.
    Україна - це супер.
    Україна - це ексклюзив.
    По ній пройшли всі катки історії.
    На ній відпрацьовані всі види випробувань.
    Вона загартована найвищим гартом.

    В умовах ********* світу їй немає ціни.

    Ліна Костенко,
    якій сьогодні 92

    Вітаємо!
  • Sophia-Maria Duglass
    Гусаки- БАНДЕРОВЦІ
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