В Черниговской области местные жители нашли оставленную врагом технику и передали ее военным. ВИДЕО

На Черниговщине оккупанты покинули боеспособную технику, чтобы не попасть под обстрел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вооружение нашли местные жители, сейчас эта техника уже служит на пользу Украины.

На видео, которое сняли мужчины, нашедшие технику, можно заметить по крайней мере две бронемашины – БМП и МТЛБ. Во время съемки местные в шутку жалуются на то, что в Украине резко упала цена металлолома.

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