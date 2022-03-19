"Мы #башим высотки и пох#й, что там мирные жители", - СБУ перехватила очередной разговор врага. ВИДЕО

Российские оккупанты цинично и без сентиментов обстреливают украинские жилые дома. Но даже находят для этого себе "оправдание".

Очередной разговор оккупанта обнародовала СБУ, информирует Цензор.НЕТ

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В промытые пропагандой мозги рашистов заложили новую порцию чепухи: якобы в каждой многоэтажке целые этажи забиты пулеметчиками и гранатометчиками. Причем на верхних сидят снайперы, а на крышах – противотанковое оружие, мощные ракетные установки и джавелины.

Захватчики оправдывают расстрел мирных жителей довольно оригинально:

"Сказали издалека расх#чить высотку эту и по#уй, что там мирные жители. Путин дал им время съб#ться, а они не съ#ались.".

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"То есть, по версии оккупантов, украинцы виноваты в том, что живут в своих квартирах! Да, мы живем в своих домах, мы живем в своей стране! И вам, захватчикам, здесь не место! Если вы не уйдете, то навеки останетесь в нашей земле! А выжившие будут рассказывать сказки о "вооруженных до зубов украинских многоэтажках" на суде в Гааге. Победа будет за нами! Слава Украине!", - пишут в Службе безопасности Украины.