"Вот их Путин и его холуи называют нацистами", - главный раввин Украины в синагоге в Киеве принимает людей, сбежавших от бомбежек Чернигова. ВИДЕО
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Главный раввин Украины и его люди принимают в синагоге сбежавших от российских бомбардировок Чернигова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Pravda Gerashchenko".
"Это синагога в Киеве. Главный раввин Украины и его люди принимают в синагоге тех, кто бежал от российских бомбардировок Чернигова", - говорится в сообщении.
"Еще раз, кто не понял:
Это синагога. Это раввин. Вот их Путин и его холуи называют нацистами", - добавили в сообщении.