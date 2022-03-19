Новости Видео • Агрессия России против Украины, Война

"Вот их Путин и его холуи называют нацистами", - главный раввин Украины в синагоге в Киеве принимает людей, сбежавших от бомбежек Чернигова. ВИДЕО

13 67725
Главный раввин Украины и его люди принимают в синагоге сбежавших от российских бомбардировок Чернигова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Pravda Gerashchenko".

"Это синагога в Киеве. Главный раввин Украины и его люди принимают в синагоге тех, кто бежал от российских бомбардировок Чернигова", - говорится в сообщении.

"Еще раз, кто не понял:

Это синагога. Это раввин. Вот их Путин и его холуи называют нацистами", - добавили в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборона Киева готова достойно встретить врага и отправить его в ад, - ОВА

Топ комментарии

  • Shanna Castellanos 84782519
    РЕСПЕКТ!
  • Неоновая Вывеска
    Держимся вместе. Кацапы здохнут
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Не "Путин", а х у й л о, пора бы уже называть вещи своими именами
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости