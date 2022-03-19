"Нас проспали российские военные: как происходит эвакуация людей из "горячих точек" Киевщины?". ВИДЕО

Тысячи жителей Киевской области находились под постоянными обстрелами и оккупацией российских войск. Многие городки и поселки остались без коммуникаций и на грани гуманитарной катастрофы. Совместными усилиями нашей власти был согласован ряд "гуманитарных коридоров" для эвакуации мирного населения и поставки гуманитарной помощи нуждающимся в городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на YouTube-канале проекта "Украинский свидетель" опубликовали видео с эвакуацией жителей Киевской области.

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"Основными направлениями нашей деятельности - это были Бучанский и Броварской районы. Вышгородский район работал самостоятельно без согласования "зеленых коридоров". Нам было важно вывезти как можно больше людей. Сначала было очень трудно наладить коммуникацию, ведь россияне не придерживались договоренностей. Очень часто автобусы возвращались, люди оставались на площадях, на площадях ждали возможности уехать, но оккупанты не позволяли это сделать", - рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Несмотря на тенденции российских войск к срыву эвакуационных мер, людям удается "прорываться" с "горячих точек" и искать безопасное место. На местах эвакуированным помогают волонтеры: они готовят и раздают еду, оказывают медицинскую и психологическую помощь.

"Три дня мы были под обстрелами, потом нас приютили в общежитии еще на 2 дня и на третий день мы прорвались. Нас проспали российские военные", - рассказывает эвакуированная жительница Ворзеля.

Несмотря на удачные эвакуационные маршруты, многие до сих пор остаются в опасности без возможности уехать по разным причинам.

Напомним, в течение 17 марта из Киевской области удалось эвакуировать 1660 мирных жителей.

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