"Накормила наших здесь одна бабушка пирожками - 8 человек в цинковых гробах домой улетели", - оккупант о "гостеприимстве" украинцев, "освобожденных от фашистов". ВИДЕО

В разговоре с родными российский захватчик рассказал о потерях в своем подразделении, о плохом обеспечении, мародерстве и сопротивлении "освобожденных от фашизма".