Работаем творчески, - ССО навели украинскую артиллерию на российский склад с боеприпасами. ВИДЕО

Украинские Силы специальных операций осуществили успешное наведение артиллерии на склад оккупантов с боеприпасами, после чего тот был уничтожен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Командование Сил специальных операций.

"Твое настроение, когда привел артиллерию на склад с боекомплектом русни и наблюдаешь за тем, как орки горят вместе со своим БК. ССО Украины: работаем творчески!", - отмечается в сообщении.