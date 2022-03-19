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Работаем творчески, - ССО навели украинскую артиллерию на российский склад с боеприпасами. ВИДЕО

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Украинские Силы специальных операций осуществили успешное наведение артиллерии на склад оккупантов с боеприпасами, после чего тот был уничтожен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Командование Сил специальных операций.

"Твое настроение, когда привел артиллерию на склад с боекомплектом русни и наблюдаешь за тем, как орки горят вместе со своим БК. ССО Украины: работаем творчески!", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ГАРНА РОБОТА ХЛОПЦІ-РЕСПЕКТ.НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ...
  • Перехватчик
  • Y.M. Z.
    Музичний супровід чудовий теж підібрали

    Молодці! Слава Українській Армії! 💙💛
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