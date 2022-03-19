Войска РФ продолжают обстреливать Харьков, погиб мужчина и 9-летний ребенок, - глава ОВА Синегубов. ВIДЕО

В результате обстрела в Харькове погиб мужчина и 9-летний ребенок.

Об этом во время телемарафона заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько минут назад у нас был обстрел в районе ХТЗ, где погиб мужчина и погиб 9-летний ребенок. Поэтому, когда мы говорим, что у нас тихо, это относительно", - отметил он.

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