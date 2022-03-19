На Донбассе успешно отбиты 10 атак врага, уничтожены около 100 оккупантов, 8 танков, 10 БМД, 7 БМП и 1 БТР, - штаб ООС. ВИДЕО

Украинские воины отразили 10 атак врага в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Сегодня, военнослужащие Объединенных сил в очередной раз нанесли урон российским оккупантам. Благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов в течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага.

Украинские защитники уничтожили: - 10 БМД; 2 МТ-ЛБ; 8 танков; 7 БМП-2; 1 БТР; 10 грузовых автомобилей.

Потери живой силы противника составили свыше 100 человек.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

Также смотрите: Работаем творчески, - ССО навели украинскую артиллерию на российский склад с боеприпасами. ВИДЕО