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На Донбассе успешно отбиты 10 атак врага, уничтожены около 100 оккупантов, 8 танков, 10 БМД, 7 БМП и 1 БТР, - штаб ООС. ВИДЕО

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Украинские воины отразили 10 атак врага в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Сегодня, военнослужащие Объединенных сил в очередной раз нанесли урон российским оккупантам. Благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов в течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага.

Украинские защитники уничтожили: - 10 БМД; 2 МТ-ЛБ; 8 танков; 7 БМП-2; 1 БТР; 10 грузовых автомобилей.

Потери живой силы противника составили свыше 100 человек.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

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Топ комментарии

  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Поскорее бы оккупантов уже погнали за уральский хребет...
  • Zemer
    Пенис Душилин сейчас возле Ла-Манша в раздумьях, каким образом он будет брать Лондон
  • Ірландія
    Слава дохлому фашистському окупанту , щоб рови безкінечні були заповненні рашистам. Пох , в топку всіх
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