Украинские военные взорвали железнодорожный мост на границе с Россией. ВИДЕО

Украинские военные взорвали железнодорожный мост на границе с Российской Федерацией. Власти РФ планировали использовать этот мост для личных целей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий в своем Telegram-канале.

Отмечается, что железнодорожный мост на границе с РФ взорвали разведчики и члены батальона "Азов". Билецкий указал, что власти РФ планировали поставлять оккупантам боеприпасы и провизию.

"Главное управление разведки и ТРО "Азов" провели совместную спецоперацию у границ России. Взорвали железнодорожный мост, которым оккупанты планировали подвозить боеприпасы и провизию", - сказано в сообщении.