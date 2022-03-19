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Украинские военные взорвали железнодорожный мост на границе с Россией. ВИДЕО

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Украинские военные взорвали железнодорожный мост на границе с Российской Федерацией. Власти РФ планировали использовать этот мост для личных целей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий в своем Telegram-канале.

Отмечается, что железнодорожный мост на границе с РФ взорвали разведчики и члены батальона "Азов". Билецкий указал, что власти РФ планировали поставлять оккупантам боеприпасы и провизию.

"Главное управление разведки и ТРО "Азов" провели совместную спецоперацию у границ России. Взорвали железнодорожный мост, которым оккупанты планировали подвозить боеприпасы и провизию", - сказано в сообщении.

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Топ комментарии

  • Trot91
    Все мосты с россией нужно подорвать, перед этим там на рельсы поставить портнова, шуфрича, королевскую и бойко и опзж.
  • Identity V Doctor
    а крымский ещё стоит?? Зачем??
  • Tema9
    Як символічно: ******* всі мости з підарахою.
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