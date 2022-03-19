Город Рубежное в Луганской области - под контролем ВСУ. ВИДЕО
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Несмотря на информацию оккупантов о якобы "зачистке" террористами ОРЛО города Рубежное в Луганской области, город контролируют ВСУ.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.
"Наши гвардейцы передают привет из Рубежного на Луганщине. Они искренне удивлены и очень смеялись, когда увидели цирковое шоу в российских новостях, что город "зачистили" чечены и террористы из ОРДЛО. Говорят, что город оберегали, оберегают и будут оберегать украинские военнослужащие, пограничники и полиция, и они не сдают его оккупантам", – говорится в сообщении.