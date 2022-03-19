Третьи страны должны предоставить Украине авиацию, ПВО и другие типы вооружений – Карбер. ВИДЕО

В ходе полномасштабного российского вторжения решение вопроса вооружения Украины должно осуществляться посредством предоставления советских типов авиационных систем и систем противовоздушной обороны третьими странами, которые в дальнейшем будут заменены новыми образцами из Соединенных Штатов.

Об этом в комментарии для Guildhall заявил доктор политических наук, президент американского фонда "Потомак" (The Potomac Foundation) Филипп Карбер, сообщает Цензор.НЕТ.

Есть два аспекта (применительно к поставкам оружия - ред.). Я считаю, что, прежде всего, украинской армии нужно получить авиацию. Например, если бы вы нашли в соседних странах для меня самолет, я бы хоть к трактору его прицепил, но привез бы в Украину. Я считаю, что это вам сейчас важно. То же касается противоракетного оружия, которого нет на территории Соединенных Штатов, но вы можете его получить опять же из соседних стран. Это то, что нужно сделать в кратчайшие сроки. Да, возможно, это влетит вам в копейку, но, что имеем, то имеем. Это действительно также является приоритетом, мне кажется", - сказал он.

"Второй аспект касается как раз большей части Украины, которая пока не оккупирована и на ней не ведутся боевые действия. Именно на этих территориях вы должны укрепить силы территориальной обороны. Это касается как больших городов, так и маленьких придорожных сел – везде нужно разместить оружие и боеприпасы. В идеале даже получить для ТрО противотанковое вооружение. Я приложу все усилия, чтобы ускорить получение этой помощи. Территориальная оборона должна стать мощной, ей нужно обладать чем-то более серьезным, чем просто ружьями", - сказал доктор Карбер.

"В последние три года я лоббировал предоставление американских самолетов F-15 для Украины. Это хороший самолет с точки зрения боевой единицы, он хорошо работает и в воздухе, и на земле, но для того, чтобы научиться им управлять, нужны годы. В текущей ситуации МиГ-29 хорошо подходит для противовоздушной обороны, а для атаки самолетов, если удастся получить, подойдет Су-25.Кроме того, есть страны, имеющие ударные вертолеты Mи-24. Вы должны инициировать диалог между этими странами и Соединенными Штатами, поскольку последние имеют больше аналогичных вертолетов Apache, чем пилотов, умеющих ими управлять, и при этом эти вертолеты стоят у них в резерве, в результате чего мы предоставим им самолетами наши американские ударные вертолеты, а они в свою очередь отдадут вам свои собственные (Ми-24 – ред.). Такая же ситуация с нашими Black Hawk (ударные вертолеты – ред.) и аналогичными им Ми-8", - подчеркнул президент фонда "Потомак".

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"То же самое касается систем противовоздушной обороны. Вам нужны именно советские образцы ПВО, которые есть во многих странах мира. С C-300 сложнее, поскольку заменить их чем-то более проблематично. Наши Patriot (система противоракетной обороны – ред.) мало того, что довольно медленные и дорогие, так их даже для нашей армии недостаточно, не говоря уже о предоставлении союзникам. Союзники не захотят отказываться от своих Patriot, а другие страны – от С-300, потому что их действительно трудно чем-то заменить. Но есть еще кое-что, - это "предшественники" C-300, которые служат как ПВО – SA-6 (ЗРК "Куб"), SA-10S, SA-11C (противовоздушные ракетные комплексы – ред.). Для сил территориальной обороны нужны ручные противотанковые гранатометы и шведские гранатометы Carl Gustaf, которых, к примеру, в странах Прибалтики есть тысячи. Что касается РПГ, то это РПГ-7 любой последней модели. Получите столько, сколько будет возможно и передайте в силы ТрО", - заявил Карбер.

Ранее ряд депутатов Европейского парламента заявили, что в контексте отказа стран НАТО от введения бесполетной зоны над Украиной приоритетом работы стран Запада должно стать укрепление противовоздушной и противоракетной обороны Украины.

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