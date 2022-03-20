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Военное руководство РФ гонит своих людей "на убой", - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Владимир Зеленский опубликовал очередное обращение к украинцам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Azer Huseynov
    А те кто целый батальон солдат укладывают в хорошоизвестную врагу многоэтажную казарму, они что делают, балабол ?? Ты о своих гражданах заботься, а не самолюбованием в западной прессе! Эта говорильня имела место в первые дни, сейчас нижны действия, а не тупизмы вроде "пора прекращать войну"!
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Зеленский переживает за оккупантов все надеется достучаться до тех которые пришли стереть из истории Украинский Народ (денацификация и русский язык). Если бы он так за украинцев переживал.
  • National Question
    Президент України має переймати ся долею українців, а не московських недолюдків, постріляних українцями.
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