"Мы только с#бываемся. Наша задача просто с#бывать с минимальными потерями", - разговор оккупанта с женой. ВИДЕО

СБУ перехватила информацию об очередной "секретной тактике" российских захватчиков: хотят слинять "с минимальными потерями".

Об этом сообщает СБУ на своей странице Facebook, информирует Цензор.НЕТ

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Так, в разговоре со своей женой оккупант признается, что их армия уже не может выполнять задачи. В его батальоне из 60 военных осталось только 13, а 70% техники уничтожено украинскими военными. "Прославленная армия путина" – деморализована и потеряла свою боевую мощь.

"Наша армия уже не справляется, дох#я урона понесла", - утверждает россиянин, поэтому командир батальона принял волевое решение –

"Здесь бригады уже ни#я не осталось. Мы только с#бываемся. Наша задача просто с#бывать с минимальными потерями"

Кроме этого, оккупант говорит, что отстреливаться от защитников Украины у них тоже нет возможности из-за проблем с оружием.

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"Не та война, вообще не та. Я думал все в России за#бись, оказывается них#я не за#бись", - говорит в отчаянии оккупант.

"Получается, вас просто на смерть туда бросили?", – говорит жена и жалуется, что у них тоже не все так хорошо и "даже сахара в магазинах нет".

"Чем больше таких решений будут принимать оккупанты - тем лучше для них. Потому что наша цель - уничтожить не 70%, а 100% российских захватчиков. Тактика "бежать" - единственная верная для захватчиков. Украина обязательно победит! Слава Украине!" , – уверены в свою очередь в Службе безопасности Украины.