"Докладываю: въ#бали в колонну!" - защитники Украины уничтожили живую силу врага. ВИДЕО
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На месте подрыва живая сила противника опознанию не подлежит.
Видео уничтожения противника опубликовало Командование Сил спецопераций ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это наш очередной доклад украинскому народу. Мы давали вам присягу на верность, и мы выполняем свое обещание: в глубоком тылу противника воины Сил обороны Украины уничтожили очередную колонну россиян", - сообщили в командовании.
Уничтожение колонны врага произошло во взаимодействии с Главным управлением разведки Минобороны и Грузинским Легионом.
"На месте подрыва живая сила противника опознанию не подлежит", - отметили в ССО.