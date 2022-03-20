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"Докладываю: въ#бали в колонну!" - защитники Украины уничтожили живую силу врага. ВИДЕО

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На месте подрыва живая сила противника опознанию не подлежит.

Видео уничтожения противника опубликовало Командование Сил спецопераций ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это наш очередной доклад украинскому народу. Мы давали вам присягу на верность, и мы выполняем свое обещание: в глубоком тылу противника воины Сил обороны Украины уничтожили очередную колонну россиян", - сообщили в командовании.

Уничтожение колонны врага произошло во взаимодействии с Главным управлением разведки Минобороны и Грузинским Легионом.

"На месте подрыва живая сила противника опознанию не подлежит", - отметили в ССО.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ССО ТА УСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
  • vlasta
    Клас!
  • Шимус
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