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"Нас опять расх#ярили! 2-3 танчика осталось. Мы съ#бались к росийской границе и мосты за собой взорвали, чтобы назад нас не отправили", - перехват разговора российских оккупантов. АУДИО

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В телефонном разговоре российский оккупант рассказал, что его подразделение уже вторично понесло значительные потери, зайдя на территорию Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, остатки подразделения сбежали к российской границе. Убегая, захватчики взрывали все мосты, чтобы их командование снова не отправило их в бой.

"Нас опять расх#ярили! 2-3 танчика осталось. Мы съ#бались к росийской границе и мосты за собой взорвали, чтобы назад нас не отправили", - говорит он.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии

  • MAKAROV ddf66d11
    вторая армия мира
  • Вася Шевченко f77d76ba
    драпает подрывая за собой мосты, чтоб не догнали бендеровцы - это раз, и чтоб не вернули обратно камандиры русо-фашисты
  • igorpesec
    Кожний орк при слові Україна має сцяти та дристати в майтки!
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