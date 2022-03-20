"Нас опять расх#ярили! 2-3 танчика осталось. Мы съ#бались к росийской границе и мосты за собой взорвали, чтобы назад нас не отправили", - перехват разговора российских оккупантов. АУДИО
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В телефонном разговоре российский оккупант рассказал, что его подразделение уже вторично понесло значительные потери, зайдя на территорию Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, остатки подразделения сбежали к российской границе. Убегая, захватчики взрывали все мосты, чтобы их командование снова не отправило их в бой.
"Нас опять расх#ярили! 2-3 танчика осталось. Мы съ#бались к росийской границе и мосты за собой взорвали, чтобы назад нас не отправили", - говорит он.
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