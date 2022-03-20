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Устройство для отстрела "коктейлей Молотова" сконструировали жители Житомирщины: "На метров 300 ушла. Думаю, даже низколетящий вертолет сбить можно". ВИДЕО

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Жители Житомирщины работают над устройством, которое должно отстреливать "коктейли Молотова".

Как сообщает Цензор.НЕТ, уже проведены первые удачные испытания – бутылка с водой полетела на расстояние около трехсот метров. Очевидцы испытаний считают, что такое оружие может быть эффективным и как средство ПВО.

"На метров 300 ушла. Думаю, даже низколетящий вертолет сбить можно", - говорит один из них.

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  • Сергій Осадчий
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