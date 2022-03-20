"О, сука, попали, нах#й, в щось! Я сі курва п'єрдолив, бл#дь!", - воины 24-й бригады уничтожили состав российских оккупантов с горючим на Луганщине, - Гайдай. ВИДЕО
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Украинские военные из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила уничтожили состав российской оккупационной армии с горючим в Луганской области и ликвидировали часть техники.
Об этом сообщает глава Луганской областной Военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
Он выложил видео в подтверждение своих слов, на котором, по его словам, "виден момент точного попадания в состав россиян с боекомплектом и горюче-смазочными материалами".
Кроме того, по словам Гайдая, защитники уничтожили один вражеский танк и топливозаправочный автомобиль.