5 человек пострадали, двое из них госпитализированы в результате попадания снаряда во двор многоэтажки в Святошинском районе. Дом поврежден, сгорели автомобили, - Кличко. ВИДЕО
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Пять человек пострадали в результате попадания снаряда во двор многоэтажки в Святошинском районе Киева. Двое из них госпитализированы.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает обстреливать столицу", – констатирует Кличко.
По его информации, в Святошинском районе снаряд попал во двор рядом с десятиэтажным жилым домом. Дом поврежден, сгорели машины во дворе.
"На данный момент погибших нет. 5 человек пострадали. Двое из них госпитализированы. На месте работают медики и спасатели", - добавляет глава города.
Напомним, по информации спасателей, в Киеве в результате попадания обломков снаряда возник пожар в жилом доме в Святошинском районе.