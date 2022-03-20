"Херсон гоняет оккупантов!": жители города прогоняют грузовик российских захватчиков. ВИДЕО
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Жители Херсона, вышедшие на акцию протеста против российской оккупации, прогнали российских захватчиков.
Ответное видео опубликовал журналист Алексей Братущак, передает Цензор.НЕТ.
"Херсон гоняет оккупантов! Опять невероятное видео. В центре города херсонцы прогоняют грузовик руzких. Те, как раки, прут назад. Уже две недели херсонцы выходят на митинги. Каждый день. С украинскими флагами и лозунгами "оккупанты идут нах". И что-то мне подсказывает, что те руzкие, которые засели в здании областной администрации, все больше охеревают. Потому что их же должны были встречать с цветами. А тут на чистом русском кричат "руzкий солдат - фашистский оккупант". Не так ФСБ и роzгвардия представляли себе командировку в Херсон. Хер им, а не Херсон!", - рассказал журналист.