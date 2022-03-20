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"Домой нах#й!" - безоружные энергодарцы оказывают активное сопротивление оккупантам и требуют освободить заместителя мэра Самойдюка. ВИДЕО

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Жители Энергодара оказывают активное сопротивление оккупантам и требуют освобождения захваченного оккупантами заместителя мэра Ивана Самойдюка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи из захваченного города опубликованы в соцсетях. На записях зафиксирован митинг на центральной площади города, а также фрагмент, когда участники акции блокировали автомобиль оккупантов, не испугавшись даже выстрелов. Захватчикам пришлось скрыться с места блокировки, прорвавшись сквозь живое кольцо.

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Топ комментарии

  • Dmitri 18251fb2
    почему мои энергодарцы оказались безоружными. почему все так получилось. там идеальное место для обороны
  • Дин Проффитт
    такие вопросы возникают у многих . Особенно по югу и в частности по Херсону , как собственно и в других регионах Украины .
  • ЗПЖ
    У меня голова отваливается от это вопроса.. как? через тонкий Чонгар?? Как??
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