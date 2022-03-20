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Подоляк - должностным лицам: Не сообщайте о каких-либо поставках оружия и подготовке к контрнаступлениям со стороны ВСУ!. ВИДЕО

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Чиновники не должны разглашать какую-либо информацию о поставках оружия в Украину. Это касается и подготовки к наступлению со стороны ВСУ на позиции врага.

Об этом сообщил в твиттере советник главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"РФ все еще не понимает причин, по которым они точно проигрывают войну. Обязательно объясним. На всех фронтах – военном, дипломатическом, санкционном и переговорном. К нашим топам просьба. Меньше публичных слов о закупке оружия и еще меньше слов о подготовке наших контрнаступлений", - написал он.

"Хочу попросить. Первое. Это касается должностных лиц. Вопрос поставки нам любого оружия давайте не разглашать до момента, пока это оружие не заработает... Второе, больше касается наших региональных представителей. Давайте не говорить о каких-либо передислокациях наших войск и подготовке к контрнаступлению.Контрнаступления будут по всем направлениям, потому что это наша земля. ВСУ понимают, откуда и как надо атаковать.Но давайте не говорить об этом ради лайков.Третье,...нет никакой "зрады" и не будет! Мы точно прийдем к победе!", - отметил он в обращении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если осудит российское варварство, – Подоляк

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Топ комментарии

  • Юрій Петрович c92ca1ad
    Пізно,Данілов вже розпатякав.А Подоляк краще нехай розкаже щось про перемовини.Крім загальних та розмитих фраз.І до речі,він то як попав на перемовини?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    АНТОШІ ГЕРАЩЕНКО ЦЕ ТЕЖ СТОСУЄТЬСЯ...
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Правильно. Нефтг трепаться
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