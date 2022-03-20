Чернобаевка, боевые комары, жареные рашисты и... Царев!#ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВИДЕО

В чем секрет Чернобаевки? Как украинцы боевых комаров разводили? Все это тщательно исследуем в #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу на Цензор.НЕТ! Богдан Буткевич и Наталья Соколенко приглашают вас к зажигательным танцам на костях московского имперского проекта. Ведь благодаря Вооруженным Силам Украины этих костей с каждым днем все больше и больше!

Программа "Підсвинки тижня шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.Нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине. В программе высказаны только взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

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