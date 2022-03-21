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Россия нанесла два ракетных удара по полигону в Ривненской области, - глава ОВА Коваль. ВИДЕО

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Россия только что нанесла два ракетных удара по полигону в Ривненской области.

Об этом сообщает руководитель областной военной администрации Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

"26 день войны. Сегодня в Ривненской области трижды раздавалась воздушная тревога. По одному из общевойсковых полигонов нанесены два ракетных удара.

На месте работает специальная комиссия", – сообщил Коваль.

Отмечается, что детали будут сообщены позже.

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Топ комментарии

  • Advokat Savchuk
    Ніякі ракети в москалів не закінчуються, ця наволоч використає все що у неї є і останнього орка інваліда будуть гнати до нас на забій. Хуйла влаштовує тільки капітуляція України, "пасрєдінє" небуде, це кровожерливі потвори, від олігарха з мацквабада до ніщей салдацкай матєрі з якогось мухосранска. Тільки Захід з поставками зброї і ЖОРСТОКИМИ санкціями може нам допомогти
  • Azer Huseynov
    "що деталі буде повідомлено пізніше." - если опять погибшие в казармах, то блин надо начинать трибуналы и расстрелы.
  • Valentyna N
    Це давно було зрозуміло - раша воюватиме до останнього танка і до останньої ракети. Навіть якщо путлєра приберуть - нічого глобально не зміниться, можливо зменшать інтенсивність і розтягнуть війну на довший час
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