Россия нанесла два ракетных удара по полигону в Ривненской области, - глава ОВА Коваль. ВИДЕО
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Россия только что нанесла два ракетных удара по полигону в Ривненской области.
Об этом сообщает руководитель областной военной администрации Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.
"26 день войны. Сегодня в Ривненской области трижды раздавалась воздушная тревога. По одному из общевойсковых полигонов нанесены два ракетных удара.
На месте работает специальная комиссия", – сообщил Коваль.
Отмечается, что детали будут сообщены позже.