Украинские военные подбили вражеский корабль возле Одессы. ВИДЕО

Возле Одессы украинские военные подбили вражеский корабль.

Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сегодня ранним утром противник обстрелял украинскую территорию.

При этом Братчук добавил, что таким образом российские войска оказывают на украинских бойцов психологическое давление.

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"Одесса. Мокша стреляет - все в укрытие! Отвечаем - из них летит ветошь!" – написал Братчук.

Несколько позже он подтвердил, что есть попадание в корабль противника.

Сегодня горожане и жители пригорода слышали звуки взрывов, выстрелов. Была объявлена воздушная тревога. В социальных сетях очевидцы написали, что видели в одесской акватории Черного моря два вражеских корабля, один из которых потом задымился. Есть ли разрушения и пострадавшие с нашей стороны, пока неизвестно.