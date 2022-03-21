Зеленский – немцам: Вы имеете силу и можете помочь Украине стать частью ЕС!. ВИДЕО

Украина является частью Европы. Нам приходится на поле боя бороться за свое право быть Европой. Впрочем, немцы собственным мнением и собственным словом, давлением на политиков могут наконец помочь Украине стать частью ЕС.

Об этом президент Украины заявил в видеообращении к немцам, передает Цензор.НЕТ.

"Вы видите наше стремление быть с Европой. Наше стремление, которое мы боремся на поле боя. И которое вы можете добыть в борьбе прямо в своем обществе. Собственным мнением, словом, давлением на политиков. Чтобы Украина наконец-то стала частью ЕС. Немцы, вы имеете на это силу !", - обратился он к представителям Германии.

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