"Наша задача - гнать назад этих вшивых солдат, когда они начинают разбегаться": СБУ перехватила разговор "кадыровца". АУДИО

Служба безопасности обнародовала аудиозапись телефонного разговора российского военнослужащего из подразделения, которое комплектуется этническими чеченцами и подчиняется председателю Чечни Рамзану Кадырову. Он сообщает, что служит в "заградотряде" и жалуется жене на постоянные обстрелы со стороны ВСУ.

Запись разговора обнародована на Telegram-канале СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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"Русская пропаганда формирует их образ, как грозной силы, способной выполнить любые задачи Путина. Но за 26 дней войны украинские воины наголову разбили этот миф. Кадыровцев теперь называют не иначе, чем "ТикТок-войсками" из-за их любви к постановочным роликам. Потому что на войне они "отличились" только видеосъемками и зверствами против мирного населения", - говорится в сообщении.

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В СБУ подчеркивают, что "кадыровцы" занимаются "зачистками" и убийством убегающих с поля боя российских военных.

"Они выполняют функцию "загрядотрядов" и стреляют по своим. Хотя "своими" россиян они не считают, называют "вшивыми" и с удовольствием их убивают", - отмечают в Службе безопасности.

В разговоре с женой, "кадыровец" отмечает, что находится "не в гуще событий", а его основная задача - сдерживать российских военных, пытающихся скрыться с поля боя.

"Не беспокойся, я не в гуще событий, мы стоим чуть дальше. Наша задача – гнать назад (в бой. – Ред.) этих вшивых солдат, когда они начинают разбегаться от ударов артиллерии".

При этом он также жалуется на работу украинской артиллерии, которая круглые сутки обстреливает позиции РФ.

"Жарит их артиллерия конкретно днем и ночью. Так и слышно, что "там убили, то здесь убили", - отмечает военный.

Во время разговора он также вспоминает, что украинские военные недавно ликвидировали командира спецназа соседнего подразделения.

"Проблема в том, что обстреливают из арты и днем и ночью, у них эти снаряды не заканчиваются", - жалуется "кадыровец".

В конце разговора военный выражает надежду, что скоро вернется домой.