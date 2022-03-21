"Оркостан - редкие ублюдки. Днем бомбят жилые районы. Идиоты", - оккупанты обстреляли Николаев. ВИДЕО

Российские захватчики днем ​​21 марта в очередной раз обстреляли жилые кварталы Николаева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Оркостан - редкие ублюдки. Днем бомбят жилые районы. Идиоты", - сказал Ким.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Российские редкие ублюдки снова обстреливают жилые кварталы Николаева... Наши люди сейчас ликвидируют последствия", - сказал Ким.

Он также попросил не публиковать в соцсетях последствия обстрелов, чтобы не помогать врагу.

Как сообщалось, в Николаеве начали дополнительно укреплять город, чтобы не дать врагу взять город.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Южном направлении восстановлен передний край обороны, враг проводит перегруппировку, - Генштаб