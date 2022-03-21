"Оркостан - редкие ублюдки. Днем бомбят жилые районы. Идиоты", - оккупанты обстреляли Николаев. ВИДЕО
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Российские захватчики днем 21 марта в очередной раз обстреляли жилые кварталы Николаева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
"Оркостан - редкие ублюдки. Днем бомбят жилые районы. Идиоты", - сказал Ким.
"Российские редкие ублюдки снова обстреливают жилые кварталы Николаева... Наши люди сейчас ликвидируют последствия", - сказал Ким.
Он также попросил не публиковать в соцсетях последствия обстрелов, чтобы не помогать врагу.
Как сообщалось, в Николаеве начали дополнительно укреплять город, чтобы не дать врагу взять город.