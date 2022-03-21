"Тут в любую квартиру зашел, что захотел - то и взял, кто-то приедет домой - ипотеку закроет", - СБУ перехватила разговор оккупанта с женой. АУДИО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Мародерство среди оккупантов приобрело такие масштабы, что скоро станет их единственной целью пребывания в Украине, отмечают в спецслужбе. Захватчики, не скрывая, хвастаются родным о своих "достижениях". Как вот этот, чья военная часть базируется на Донбассе.
Он звонит по телефону жене с украинской SIM карты, которую "нашел" вместе с мобильным телефоном. Но это не единственный его трофей. Хвастается часами за 40 тысяч, Play Station-4 и 80 тысяч гривен.
Чтобы поразить жену, переводит эту сумму в рубли. Правда, по довоенному курсу. Говорит, что это эквивалент в 240 тысяч рублей. "Добытчик", по всей видимости, еще не знает, как санкции обесценили их валюту. Рассказывает, что некоторые из его однополчан "приедут домой – ипотеку закроют".