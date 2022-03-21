"Российский солдат, убирайся из моего дома": крымскотатарские активисты начали флешмоб и призывают присоединяться. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке руководитель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.
"В рамках флешмоба мы предлагаем каждому жителю Украины снять короткое видео с призывом к российским оккупантам покинуть украинскую землю", - говорится в сообщении.
Отмечается, что видео продолжительностью не более 30 секунд, нужно записать в горизонтальном формате (по пояс) с хорошим освещением и звуком.
Организаторы флешмоба предложили несколько вариантов видеообращения, в котором первые два предложения и последнее должны оставаться такими же, а в середину обращения включить свои мысли и переживания. При этом язык записи должен оставаться русским.
Видео "Российский солдат, убирайся из моего дома" предлагают разместить на своих страницах в социальных сетях, отметив страницу Крымскотатарского ресурсного центра.